Yara International ASA Aktie

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WKN: A0BL7F / ISIN: NO0010208051

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Yara International ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yara International ASA wird voraussichtlich am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD. Im Vorjahresquartal waren 12,62 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 11 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 4,45 Milliarden USD betragen, verglichen mit 41,47 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,83 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 55,76 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,27 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 162,23 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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