Yara International ASA Aktie

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WKN: A0B9TA / ISIN: US9848512045

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Yara International ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yara International ASA lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,682 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Yara International ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,620 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Yara International ASA im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,45 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,47 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,91 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,69 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,30 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 15,67 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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