Yara International ASA Aktie
WKN: A0B9TA / ISIN: US9848512045
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Yara International ASA präsentiert Quartalsergebnisse
Yara International ASA äußert sich voraussichtlich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,20 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,820 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Yara International ASA nach den Prognosen von 12 Analysten 5,10 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 28,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,97 Milliarden USD umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,56 USD je Aktie, gegenüber 2,69 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 18,76 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 15,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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