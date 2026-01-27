Yara International ASA Aktie

WKN: A0BL7F / ISIN: NO0010208051

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Yara International ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yara International ASA wird voraussichtlich am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Yara International ASA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -12,570 NOK je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 3,88 Milliarden USD für Yara International ASA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 37,50 Milliarden NOK erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,34 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,540 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 15,59 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 149,14 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at

18.08.25 Yara International ASA Neutral UBS AG
28.07.25 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.25 Yara International ASA Underperform Jefferies & Company Inc.
18.03.25 Yara International ASA Hold Deutsche Bank AG
09.12.24 Yara International ASA Neutral UBS AG
Yara International ASA

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
