Yara International ASA Aktie
WKN: A0BL7F / ISIN: NO0010208051
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Yara International ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Yara International ASA wird voraussichtlich am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Yara International ASA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -12,570 NOK je Aktie gewesen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 3,88 Milliarden USD für Yara International ASA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 37,50 Milliarden NOK erzielt wurde.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,34 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,540 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 15,59 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 149,14 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Yara International ASA
Aktien in diesem Artikel
|Yara International ASA
|38,33
|0,34%
