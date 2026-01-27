Yara International ASA Aktie

Yara International ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9TA / ISIN: US9848512045

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Yara International ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yara International ASA wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,585 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Yara International ASA -0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,88 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 15,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,36 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,020 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 15,59 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 13,82 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

