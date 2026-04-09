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Yara International ASA Aktie

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WKN: A0B9TA / ISIN: US9848512045

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Yara International ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yara International ASA wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,717 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,570 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,97 Milliarden USD gegenüber 3,63 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,93 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,69 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 17,29 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,67 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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