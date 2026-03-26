Erste Schätzungen: Yaskawa Electric legt Quartalsergebnis vor

Yaskawa Electric öffnet voraussichtlich am 10.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 44,10 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,68 Prozent verringert. Damals waren 44,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 140,68 Milliarden JPY gegenüber 143,99 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,30 Prozent.

17 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 143,43 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 218,62 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 532,72 Milliarden JPY, gegenüber 537,68 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at