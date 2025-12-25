Erste Schätzungen: Yaskawa Electric legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yaskawa Electric stellt voraussichtlich am 09.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 34,81 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Yaskawa Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 105,93 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Yaskawa Electric mit einem Umsatz von insgesamt 131,73 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,29 Prozent verringert.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 144,06 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 218,62 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 530,51 Milliarden JPY, gegenüber 537,68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at