YETI Holdings Aktie
WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: YETI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
YETI präsentiert voraussichtlich am 19.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,884 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,32 Prozent erhöht. Damals waren 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 582,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 546,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,45 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,05 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,87 Milliarden USD, gegenüber 1,83 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
