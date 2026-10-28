YETI Holdings Aktie
WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: YETI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
YETI wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,841 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte YETI noch 0,480 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll YETI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 523,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 487,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,31 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,98 USD, gegenüber 2,03 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 2,01 Milliarden USD im Vergleich zu 1,87 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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