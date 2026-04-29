YETI Holdings Aktie
WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: YETI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
YETI wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,176 USD je Aktie gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 374,6 Millionen USD – ein Plus von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem YETI 351,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,81 USD im Vergleich zu 2,03 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 2,00 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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