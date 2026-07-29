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WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: YETI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

YETI präsentiert voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,544 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 483,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte YETI einen Umsatz von 445,9 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,88 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,03 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,01 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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