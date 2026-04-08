Yifeng Pharmacy Chain Aktie
WKN DE: A14TTS / ISIN: CNE100001TS5
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Yifeng Pharmacy Chain mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Yifeng Pharmacy Chain stellt voraussichtlich am 23.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,370 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,340 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,18 Prozent auf 6,92 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,84 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,39 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,26 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 24,48 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 24,00 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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