Erste Schätzungen: YIT präsentiert Quartalsergebnisse

YIT stellt voraussichtlich am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,031 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte YIT -0,180 EUR je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 9,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 568,2 Millionen EUR gegenüber 521,0 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,065 EUR, gegenüber -0,510 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,77 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,82 Milliarden EUR generiert wurden.

