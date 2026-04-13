Erste Schätzungen: YIT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

YIT gibt voraussichtlich am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,026 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 35,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,040 EUR je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 386,0 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 377,0 Millionen EUR aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,061 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,140 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,91 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 1,76 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at