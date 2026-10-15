YIT Aktie
WKN: 906227 / ISIN: FI0009800643
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: YIT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
YIT wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,039 EUR aus. Im letzten Jahr hatte YIT einen Verlust von -0,050 EUR je Aktie eingefahren.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 26,11 Prozent auf 507,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 402,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,007 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,140 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,95 Milliarden EUR, gegenüber 1,76 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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