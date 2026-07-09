Erste Schätzungen: YIT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

YIT präsentiert voraussichtlich am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,006 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 10,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 456,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 412,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,057 EUR, gegenüber -0,140 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,89 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,76 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at