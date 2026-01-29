Erste Schätzungen: Yleiselektroniikka O legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yleiselektroniikka O wird voraussichtlich am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,257 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 97,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Yleiselektroniikka O 0,130 EUR je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 10,13 Prozent auf 43,2 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,850 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 0,300 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 150,2 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 134,0 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at