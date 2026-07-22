Yleiselektroniikka OyShs -E- Aktie
WKN: 918658 / ISIN: FI0009900724
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Yleiselektroniikka O legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Yleiselektroniikka O äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,223 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Yleiselektroniikka O noch 0,430 EUR je Aktie eingenommen.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 44,1 Millionen EUR – ein Plus von 9,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yleiselektroniikka O 40,2 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,41 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,720 EUR einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 168,2 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 153,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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