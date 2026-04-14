Yleiselektroniikka OyShs -E- Aktie

Yleiselektroniikka OyShs -E- für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918658 / ISIN: FI0009900724

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Yleiselektroniikka O legt Quartalsergebnis vor

Yleiselektroniikka O wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,149 EUR gegenüber 0,100 EUR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 38,8 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 14,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Yleiselektroniikka O einen Umsatz von 34,0 Millionen EUR eingefahren.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,42 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,720 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 167,4 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 153,3 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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