Erste Schätzungen: Yokohama Rubber informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yokohama Rubber wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 260,92 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 52,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Yokohama Rubber 171,12 JPY je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Yokohama Rubber in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 323,30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 304,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 768,83 JPY je Aktie, gegenüber 668,55 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 1.324,21 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 1.234,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at