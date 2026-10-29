Yokohama Rubber Aktie
WKN: 858091 / ISIN: JP3955800002
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29.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Yokohama Rubber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Yokohama Rubber veröffentlicht voraussichtlich am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 138,66 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Yokohama Rubber 194,22 JPY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 9,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 325,53 Milliarden JPY gegenüber 297,99 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 841,18 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 668,55 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.339,65 Milliarden JPY, gegenüber 1.234,96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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