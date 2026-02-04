Yokohama Rubber Aktie
WKN: 858091 / ISIN: JP3955800002
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Yokohama Rubber vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Yokohama Rubber stellt voraussichtlich am 19.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 180,09 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 104,30 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 88,15 JPY je Aktie erzielt worden waren.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,79 Prozent auf 351,73 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 311,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 594,41 JPY, gegenüber 467,81 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 1.229,73 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1.094,75 Milliarden JPY generiert wurden.
