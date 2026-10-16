Erste Schätzungen: Yonghui Superstores gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Yonghui Superstores wird voraussichtlich am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,004 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,050 CNY erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 14,74 Milliarden CNY – ein Plus von 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yonghui Superstores 12,49 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,017 CNY, gegenüber -0,290 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 47,34 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 53,44 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at