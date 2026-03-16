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16.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Yonghui Superstores informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Yonghui Superstores stellt voraussichtlich am 31.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,040 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Yonghui Superstores noch -0,160 CNY je Aktie verloren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 11,25 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 13,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,97 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,140 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,160 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 54,72 Milliarden CNY, gegenüber 67,36 Milliarden CNY im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
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