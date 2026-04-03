Yonyou Software Aktie
WKN: 675388 / ISIN: CNE0000017Y6
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03.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Yonyou Software informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Yonyou Software äußert sich voraussichtlich am 18.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,130 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 3,60 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,285 CNY im Vergleich zu -0,620 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 9,42 Milliarden CNY, gegenüber 9,05 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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