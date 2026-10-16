Yonyou Software Aktie
WKN: 675388 / ISIN: CNE0000017Y6
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Yonyou Software verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Yonyou Software wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,082 CNY aus. Im Vorjahresquartal waren -0,140 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Yonyou Software soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,00 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,168 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,410 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,75 Milliarden CNY, gegenüber 9,12 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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