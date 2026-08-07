Erste Schätzungen: Yonyou Software zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yonyou Software veröffentlicht voraussichtlich am 22.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,010 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Yonyou Software -0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 6,15 Prozent auf 2,34 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Yonyou Software noch 2,20 Milliarden CNY umgesetzt.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,138 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,410 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 9,71 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 9,12 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at