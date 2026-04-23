Erste Schätzungen: YPF mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

YPF stellt voraussichtlich am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.

YPF soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,22 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,83 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,230 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 19,63 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 18,49 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at