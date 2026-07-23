YPF Aktie
WKN: 886738 / ISIN: US9842451000
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: YPF präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
YPF wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,27 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,08 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 30,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,66 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,35 USD, gegenüber -2,230 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 21,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,49 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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