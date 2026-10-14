YPF Aktie
WKN: 886738 / ISIN: US9842451000
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: YPF präsentiert Quartalsergebnisse
YPF veröffentlicht voraussichtlich am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll YPF 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,66 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 20,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte YPF 4,68 Milliarden USD umsetzen können.
9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,41 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 21,82 Milliarden USD, gegenüber 18,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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