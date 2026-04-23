YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales Aktie
WKN: 887551 / ISIN: ARP9897X1319
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote gibt voraussichtlich am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1640,78 ARS. Im Vorjahresquartal waren -50,650 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 6.437,13 Milliarden ARS verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 32,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote 4.862,24 Milliarden ARS umsetzen können.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6661,05 ARS je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2775,140 ARS je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 26.494,86 Milliarden ARS, gegenüber 23.024,73 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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