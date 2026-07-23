YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales Aktie

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WKN: 887551 / ISIN: ARP9897X1319

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3106,59 ARS je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 165,39 ARS je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 8.715,08 Milliarden ARS im Vergleich zu 5.347,71 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9152,57 ARS im Vergleich zu -2775,140 ARS im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 30.860,94 Milliarden ARS, gegenüber 23.024,73 Milliarden ARS ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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