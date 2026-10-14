YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales Aktie
WKN: 887551 / ISIN: ARP9897X1319
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote veröffentlicht voraussichtlich am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 339,33 ARS je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote -66,530 ARS je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 38,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8.611,70 Milliarden ARS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.214,66 Milliarden ARS umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1124,52 ARS, gegenüber -277,510 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 32.960,46 Milliarden ARS geschätzt, nachdem im Vorjahr 23.024,73 Milliarden ARS generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote
Analysen zu YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.