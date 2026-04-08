Erste Schätzungen: YTO Express Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

YTO Express Group wird voraussichtlich am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,423 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,310 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll YTO Express Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 21,76 Milliarden CNY im Vergleich zu 19,66 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,26 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,16 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 75,74 Milliarden CNY, gegenüber 68,99 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at