Yuanjie Semiconductor Technology a Aktie
WKN DE: A3D7S6 / ISIN: CNE100005VF9
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Yuanjie Semiconductor Technology A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Yuanjie Semiconductor Technology A wird voraussichtlich am 29.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,552 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Yuanjie Semiconductor Technology A nach der Prognose von 1 Analyst 250,8 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 108,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 120,6 Millionen CNY umgesetzt worden.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,11 CNY, gegenüber 1,54 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,61 Milliarden CNY im Vergleich zu 599,8 Millionen CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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