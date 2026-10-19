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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: YUM! Brands gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

YUM! Brands wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 25 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,53 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,51 Prozent erhöht. Damals waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 20 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,10 Milliarden USD – ein Plus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem YUM! Brands 1,98 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 27 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,52 USD je Aktie, gegenüber 5,55 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 8,88 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 8,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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