Erste Schätzungen: YUM! Brands präsentiert Quartalsergebnisse

YUM! Brands präsentiert in der voraussichtlich am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

27 Analysten schätzen im Schnitt, dass YUM! Brands im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,77 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,49 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 21 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,79 Prozent auf 2,45 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte YUM! Brands noch 2,36 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 29 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,09 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,22 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 24 Analysten von durchschnittlich 8,16 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 7,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at