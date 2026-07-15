Erste Schätzungen: YUM! Brands präsentiert Quartalsergebnisse

YUM! Brands wird voraussichtlich am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

23 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,58 USD aus. Im letzten Jahr hatte YUM! Brands einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll YUM! Brands in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 2,18 Milliarden USD im Vergleich zu 1,93 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,73 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,55 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 23 Analysten von durchschnittlich 9,11 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at