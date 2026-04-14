Erste Schätzungen: YUM! Brands stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

YUM! Brands wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 27 Analysten von einem Gewinn von 1,37 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,900 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 22 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,04 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 13,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte YUM! Brands einen Umsatz von 1,79 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 30 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,67 USD, gegenüber 5,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 9,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at