Erste Schätzungen: Yum China stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yum China präsentiert in der voraussichtlich am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,670 USD je Aktie gegenüber 0,580 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Yum China in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,05 Milliarden USD im Vergleich zu 2,79 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 30 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,90 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,51 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 30 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,70 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 11,80 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at