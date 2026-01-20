Yum China Holdings Aktie
WKN DE: A2ARTP / ISIN: US98850P1093
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Yum China stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Yum China lässt sich voraussichtlich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Yum China die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,281 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,60 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,72 Milliarden USD aus.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 30 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,50 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,33 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,70 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 11,30 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Yum China Holdings Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Yum China stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Yum China zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Yum China präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Yum China legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Yum China verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)