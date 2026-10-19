Yum China Holdings Aktie
WKN DE: A2ARTP / ISIN: US98850P1093
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Yum China vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Yum China wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,885 USD. Dies würde einem Zuwachs von 16,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Yum China 0,760 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,50 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 9,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Yum China einen Umsatz von 3,21 Milliarden USD eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,95 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,51 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 31 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,86 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 11,80 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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