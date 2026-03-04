Erste Schätzungen: Zabka Group Registered legt Quartalsergebnis vor

Zabka Group Registered wird voraussichtlich am 19.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,330 PLN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,250 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Zabka Group Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 7,08 Milliarden PLN abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren, um 16,56 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,922 PLN je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,620 PLN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 27,16 Milliarden PLN, gegenüber 23,80 Milliarden PLN im entsprechenden Zeitraum zuvor.

