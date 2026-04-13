Erste Schätzungen: Zabka Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zabka Group Registered wird sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,080 PLN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Zabka Group Registered -0,130 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 12,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,36 Milliarden PLN. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,67 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,24 PLN prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,05 PLN je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,13 Milliarden PLN umgesetzt werden sollen, gegenüber 27,15 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at