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WKN DE: A2DX1V / ISIN: US98887Q1040

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zai Lab präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zai Lab präsentiert in der voraussichtlich am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,668 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,76 Prozent auf 104,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Zai Lab noch 110,4 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -2,106 USD je Aktie, gegenüber -1,600 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 448,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 461,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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