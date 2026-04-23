Zai Lab Aktie

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WKN DE: A3DJSH / ISIN: KYG9887T1168

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23.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zai Lab präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zai Lab präsentiert in der voraussichtlich am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,394 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 27,10 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,310 HKD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 5,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 874,9 Millionen HKD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 828,5 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,473 HKD im Vergleich zu -1,250 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 3,85 Milliarden HKD, gegenüber 3,59 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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