Zai Lab Aktie

Zai Lab für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DX1V / ISIN: US98887Q1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zai Lab präsentiert Quartalsergebnisse

Zai Lab wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zai Lab für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,564 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 6,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 108,8 Millionen USD gegenüber 116,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,223 USD im Vergleich zu -1,600 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 421,6 Millionen USD, gegenüber 461,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zai Lab Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Zai Lab Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zai Lab Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 20,20 3,06% Zai Lab Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt veruscht sich an einer Stabilisierung. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich vor dem Wochenende im Minus. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen