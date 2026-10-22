Erste Schätzungen: Zai Lab präsentiert Quartalsergebnisse

Zai Lab wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zai Lab für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,564 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 6,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 108,8 Millionen USD gegenüber 116,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,223 USD im Vergleich zu -1,600 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 421,6 Millionen USD, gegenüber 461,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at