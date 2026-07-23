Erste Schätzungen: Zai Lab stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zai Lab stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,534 HKD. Dies würde einen Verlust von 72,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Zai Lab -0,310 HKD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zai Lab in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 812,5 Millionen HKD im Vergleich zu 858,3 Millionen HKD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,636 HKD im Vergleich zu -1,250 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 3,53 Milliarden HKD, gegenüber 3,59 Milliarden HKD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at