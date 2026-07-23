Zai Lab Aktie
WKN DE: A3DJSH / ISIN: KYG9887T1168
|
23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zai Lab stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Zai Lab stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,534 HKD. Dies würde einen Verlust von 72,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Zai Lab -0,310 HKD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zai Lab in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 812,5 Millionen HKD im Vergleich zu 858,3 Millionen HKD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,636 HKD im Vergleich zu -1,250 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 3,53 Milliarden HKD, gegenüber 3,59 Milliarden HKD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zai Lab Ltd Registered Shs Reg S
|
06:21
|Erste Schätzungen: Zai Lab stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Zai Lab legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Zai Lab präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Zai Lab Ltd Registered Shs Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Zai Lab Ltd Registered Shs Reg S
|1,75
|-0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.