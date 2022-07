Erste Schätzungen: Zai Lab vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Zai Lab wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,047 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Zai Lab noch ein Verlust pro Aktie von -1,760 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zai Lab in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 50,9 Millionen USD im Vergleich zu 36,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -4,390 USD, gegenüber -7,580 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 228,5 Millionen USD im Vergleich zu 144,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at